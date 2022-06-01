Дарья Нагорная: Медведева после второго места на Олимпиаде в Пхенчхане не опустила руки

Российская гимнастка Дарья Нагорная рассказала про эмоции своей подруги фигуристки Евгении Медведевой после того, как она стала второй на Олимпийских играх в Пхенчхане.

«Конечно. Мне кажется, что Женя очень расстроилась. Это стало для нее шоком. Но в какой-то мере сделало ее сильнее, потому что не опустила руки, ей хотелось что-то доказать», - сказала Нагорная в интервью Алле Шишкиной на YouTube-канале «Без воды».

Напомним, что победительницей личного турнира одиночниц на Олимпиаде в Пхенчхане стала другая российская фигуристка Алина Загитова.