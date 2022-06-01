Тарасова поддержала штаб тренера Рукавицына в скандале с Нугумановой

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась относительно скандала вокруг фигуристки Елизаветы Нугумановой.

Напомним, что ранее 19-летняя спортсменка заявила, что подвергалась унижениям со стороны тренера Евгения Рукавицына. Специалист называл Нугуманову толстой и говорил, что фигуристка не сможет ничего добиться в спорте.

«Вес напрямую влияет на результат, поэтому не нужно обижаться на тренеров за призывы похудеть. Чем все закончится? Не думаю, что там что-то серьезное произошло. Возможно, в Лизе говорит обида. Но здесь же не песочница, а спорт высоких достижений, надо терпеть», — цитирует Sport24 Тарасову.

В прошлом году Нугуманова заняла шестое место на чемпионате России и попала в запас национальной команды на мировое первенство в Стокгольме.