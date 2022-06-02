Валиева примет участие в шоу Навки

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка подтвердила, что в ее ледовом шоу «Аленький цветочек» выступит российская фигуристка Камила Ваилева.

«Да, Камила будет участвовать в нашем шоу, в главной роли. Шоу будет проходить в «Сочи Парке» три месяца, спектаклей будет много, Камила Валиева, Алина Загитова, Виктория Синицина и Никита Кацалапов будут выступать попеременно», - приводит слова Навки «РИА Новости».

Напомним, что на Олимпиаде в Пекине с Валиевой произошел допинговый скандал из-за того, что в декабре она провалила тестирование на триметазидин. До окончания расследования ее результаты на Олимпийских играх, в том числе победа в командном турнире, являются предварительными.