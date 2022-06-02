Семененко впервые рассказал подробности своего падения на шоу Плющенко

Российский фигурист Евгений Семененко впервые рассказал подробности своего жуткого падения во время выступления на шоу Евгения Плющенко.

«Произошло следующее: почти всегда на ледовой площадке есть две синие и одна красная линия - разметка. После синих линий всегда есть участок, где чаще всего исполняются сложные элементы, а в тот раз этого участка не было. При заходе на прыжок, когда я проезжал красную линию, понял, что места для тулупа не хватает и прыжок придется на сидящих зрителей. Ну и принял решение закруглить дугу на тулуп, из-за этого изменился наклон, а из-за наклона - собственно, такое падение», - приводит слова спортсмена «РИА Новости».

Напомним, во время выступления на шоу Плющенко Семененко упал при заходе на четверной прыжок и сильно ударился головой о лед. Фигурист несколько раз пытался подняться и продолжить прокат, однако в итоге завалился на зрителей в первом ряду и покинул арену на скорой помощи.

Уже в больнице врачи диагностировали у спортсмена сотрясение мозга.