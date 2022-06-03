Александра Трусова примет участие в турнире по легкой атлетике

Российская фигуристка Александра Трусова примет участие в соревнованиях по легкой атлетике. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации источника, она выступит на Неделе легкой атлетики, которая пройдет с 7 по 13 июня в «Лужниках».

Напомним, что в данный момент Трусова занимает второе место в мировом общем зачете среди женщин-одиночниц, уступая лишь своей соотечественнице Анне Щербаковой.

На прошедшей Олимпиаде в Пекине фигуристка завоевала серебряную медаль. Также на ее счету бронза чемпионата мира-2021.