Плющенко отреагировал на информацию об участии Трусовой в турнире по легкой атлетике

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко отреагировал на информацию о том, что его Александра Трусова примет участие в соревнованиях по легкой атлетике. Она выступит на Неделе легкой атлетики, которая пройдет с 7 по 13 июня в «Лужниках».

«Это все вопросы к людям из легкой атлетики. Я откуда знаю относительно ее перспектив там? Не знаю, в каких дисциплинах ей выступать там», - приводит слова Плющенко РИА Новости.

Напомним, что в данный момент Трусова занимает второе место в мировом общем зачете среди женщин-одиночниц, уступая лишь своей соотечественнице Анне Щербаковой.

На прошедшей Олимпиаде в Пекине фигуристка завоевала серебряную медаль. Также на ее счету бронза чемпионата мира-2021