Шубенков - об участии Трусовой в турнире по легкой атлетике: Это будет большой эксклюзив

Чемпион мира Сергей Шубенков отреагировал на информацию о том, что его Александра Трусова примет участие в соревнованиях по легкой атлетике. Она выступит на Неделе легкой атлетики, которая пройдет с 7 по 13 июня в «Лужниках».

«Мне кажется, это будет большой эксклюзив, очень классно. И очень интересно для меня еще и в таком плане - какую Александра выберет прическу. У нее волосы шикарные, а я тут тоже ведь отрастил шевелюру. Мне нужны идеи для укладки», - приводит слова Шубенкова РИА Новости.

Напомним, что в данный момент Трусова занимает второе место в мировом общем зачете среди женщин-одиночниц, уступая лишь своей соотечественнице Анне Щербаковой.

На прошедшей Олимпиаде в Пекине фигуристка завоевала серебряную медаль. Также на ее счету бронза чемпионата мира-2021