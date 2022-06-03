Лайшев поддержал участие Трусовой в соревнованиях по легкой атлетике

Президент центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев отреагировал на информацию о том, что российская фигуристка Александра Трусова примет участие в соревнованиях по легкой атлетике. Она выступит на Неделе легкой атлетики, которая пройдет с 7 по 13 июня в «Лужниках».

«Трусова очень спортивный человек. Ради Бога, пусть попробует себя в легкой атлетике. Она разносторонняя девочка, это говорит о ее интересе к жизни и спорту. Если есть возможность попробовать себя в легкой атлетике - это здорово», - приводит слова Лайшева «СЭ».

Напомним, что в данный момент Трусова занимает второе место в мировом общем зачете среди женщин-одиночниц, уступая лишь своей соотечественнице Анне Щербаковой.

На прошедшей Олимпиаде в Пекине фигуристка завоевала серебряную медаль. Также на ее счету бронза чемпионата мира-2021