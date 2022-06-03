«Открывает себя в новых направлениях». Косторная - о решении Трусовой выступить в легкой атлетике

Российская фигуристка Алена Косторная отреагировала на информацию о том, что Александра Трусова примет участие в соревнованиях по легкой атлетике. Она выступит на Неделе легкой атлетики, которая пройдет с 7 по 13 июня в «Лужниках».

«Открывает себя в новых направлениях, пусть пробует, я всегда поддерживаю новые начинания, особенно если это абсолютно новая сфера для человека», - приводит слова Косторной «Матч ТВ».

Напомним, что в данный момент Трусова занимает второе место в мировом общем зачете среди женщин-одиночниц, уступая лишь своей соотечественнице Анне Щербаковой.

На прошедшей Олимпиаде в Пекине фигуристка завоевала серебряную медаль. Также на ее счету бронза чемпионата мира-2021