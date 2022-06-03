Татьяна Лебедева: Трусова привлечет юных болельщиков в легкую атлетику

Олимпийская чемпионка в прыжках в длину и в тройном прыжке Татьяна Лебедева отреагировала на информацию о том, что российская фигуристка Александра Трусова примет участие в соревнованиях по легкой атлетике. Она выступит на Неделе легкой атлетики, которая пройдет с 7 по 13 июня в «Лужниках».

«Если она хочет популяризировать легкую атлетику, я только рада. Потому что она привлечет юных болельщиков в легкую атлетику. От нее как от прыгуньи каких-то фантастических результатов ждать не придется, потому что все-таки нужны определенные навыки», - приводит слова Лебедевой «Газета.Ru».

Напомним, что в данный момент Трусова занимает второе место в мировом общем зачете среди женщин-одиночниц, уступая лишь своей соотечественнице Анне Щербаковой.

На прошедшей Олимпиаде в Пекине фигуристка завоевала серебряную медаль. Также на ее счету бронза чемпионата мира-2021