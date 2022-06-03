Гербольдт - о решение Трусовой выступить в легкой атлетике: Это попытка что-то поменять

Тренер Катарина Гербольдт отреагировала на информацию о том, что российская фигуристка Александра Трусова примет участие в соревнованиях по легкой атлетике. Она выступит на Неделе легкой атлетики, которая пройдет с 7 по 13 июня в «Лужниках».

«Думаю, что это попытка что-то поменять, переключить себя. И это не первый случай, когда кто-то участвует в профессиональных соревнованиях в другом виде спорта - например, Евгений Плющенко выступал на теннисных турнирах по теннису», - приводит слова Гербольдт «Газета.Ru».

Напомним, что в данный момент Трусова занимает второе место в мировом общем зачете среди женщин-одиночниц, уступая лишь своей соотечественнице Анне Щербаковой.

На прошедшей Олимпиаде в Пекине фигуристка завоевала серебряную медаль. Также на ее счету бронза чемпионата мира-2021