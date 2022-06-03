Гончаренко - о решении Трусовой выступить на легкоатлетическом турнире: Таких прецедентов я не помню

Заслуженный тренер России Инна Гончаренко отреагировала на информацию о том, что российская фигуристка Александра Трусова примет участие в соревнованиях по легкой атлетике. Она выступит на Неделе легкой атлетики, которая пройдет с 7 по 13 июня в «Лужниках».

«Таких прецедентов я не помню. У Саши природная база хорошая, почему бы и нет, она максималистка, всегда стремится выполнять четверные прыжки в большом количестве, аксель в три с половиной оборота штурмовать, здесь она для себя увидела очередную вершину», - приводит слова специалиста ТАСС.

Напомним, что в данный момент Трусова занимает второе место в мировом общем зачете среди женщин-одиночниц, уступая лишь своей соотечественнице Анне Щербаковой.

На прошедшей Олимпиаде в Пекине фигуристка завоевала серебряную медаль. Также на ее счету бронза чемпионата мира-2021