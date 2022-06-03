Фигуристы Загорски и Гурейро намерены продолжить карьеру

Светлана Алексеева, тренер российских фигуристов Тиффани Загорски и Джонатана Гурейро, сообщила, что ее подопечные планируют выступать в следующем сезоне.

«Они намерены продолжать кататься. Тиффани в настоящее время восстанавливается после болезни», - приводит слова Алексеевой ТАСС.

Загорски в октябре попала в больницу из-за менингита, после чего пара больше не выступала в прошлом сезоне.

Добавим, что данный дуэт существует с 2014 года, с этого момента фигуристы завоевали одну серебряную и две бронзовые медали чемпионата России, а также выиграли в двух финалах Кубка страны.