ВФЛА подтвердила участие Трусовой в прыжках в длину

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) подтвердила, что фигуристка Александра Трусова выступит 9 июня на турнире по прыжкам в длину в Москве. Об этом сообщает РИА Новости. Соревнования пройдут с 7 по 13 июня в «Лужниках».

Напомним, что в данный момент Трусова занимает второе место в мировом общем зачете среди женщин-одиночниц, уступая лишь своей соотечественнице Анне Щербаковой.

На прошедшей Олимпиаде в Пекине фигуристка завоевала серебряную медаль. Также на ее счету бронза чемпионата мира-2021