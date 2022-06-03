Погорилая боится, что участие Трусовой в легкой атлетике помешает ее навыкам в фигурном катании

Призер чемпионата мира по фигурному катанию Анна Погорилася прокомментировала решение Александры Трусовой принять участие в Неделе легкой атлетики.

Данное мероприятие состоится с 7 по 13 июня в «Лужниках», сама спортсменка попробует показать результат в прыжках в длину.

«У нас в фигурном катании присутствует общая физическая подготовка. В летний период времени это бег и прыжки в длину. Так что в этом нет ничего удивительного. Любой спорт сочетает в себе несколько видов. Мы не только катаемся на коньках. Другой вопрос, не повлияет ли это на непосредственно фигурное катание. У нас сложнокоординационный вид спорта, и если где-то будет больший упор на физику, скорость, силу, то может потеряться координация. Хотя, с другой стороны, для четверных прыжков это, может быть, и неплохо. К тому же у нас сейчас такой сезон, когда можно поэкспериментировать», - приводит слова Погорилой RT.

Напомним, что в данный момент Трусова занимает второе место в мировом общем зачете среди женщин-одиночниц, уступая лишь своей соотечественнице Анне Щербаковой.

На прошедшей Олимпиаде в Пекине фигуристка завоевала серебряную медаль. Также на ее счету бронза чемпионата мира-2021.