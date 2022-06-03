«Будет интересно». Погорилая оценила желание Трусовой выступить в легкой атлетике

Бронзовый призер чемпионата мира в фигурном катании Анна Погорилая назвала интересным эксперимент серебряного призера Олимпийских игр в Пекине Александры Трусовой с выступлением в легкоатлетическом турнире.

«Я лично никогда не пробовала другой вид спорта, хотя меня брали и в балет, и в гимнастику. Не вижу ничего плохого в желании Трусовой. Для многих это будет пробный сезон. Кто-то его выдержит, кто-то нет. Будет интересно», - приводит слова Погорилой RT.

Напомним, накануне стало известно о том, что Трусова планирует принять участие в Неделе легкой атлетики в столичных «Лужниках». Изначально информация о дисциплине, в которой будет выступать фигуристка, держалась в секрете. Позже выяснилось, что это прыжки в длину.

Кроме того, не исключено, что Александра также выйдет на старт спринтерской дистанции.