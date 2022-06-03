Навка высказалась о попадании в санкционный список Евросоюза

Олимпийская чемпионка в фигурном катании Татьяна Навка прокомментировала включение своей фамилии в санкционный список Евросоюза.
«У меня никогда не было шоу в Европе», - приводит слова фигуристки телеканал «Матч ТВ».
Напомним, в настоящее время согласно рекомендациям МОК все российские спортсмены отстранены от участия в международных соревнвоаниях.
Навка завоевала олимпийское золото на Играх в Турине в 2006 году вместе со своим партнером по танцевальному дуэту Романом Костомаровым.
источник: Телеканал «Матч ТВ»