В РФС готовы поделиться опытом с ФФККР в области создания комиссии по этике

Председатель комитета по этике РФС Семен Андреев заявил, что готов поделиться с ФФККР опытом создания и функционирования комиссии по этике, если такая надобность возникнет.

«Комитет по этике был бы полезен для всех федераций. Везде бывают определенные нарушения, надо их как-то исправлять. Если ФФККР к нам обратится, мы им с удовольствием поможем. Поделимся опытом, который накоплен в РФС. Мы всегда открыты», - приводит слова руководителя «РИА Новости».

Напомним, ранее с инициативой создания подобного подразделения в ФФККР выступил ее президент Александр Горшков.