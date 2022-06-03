Авербух - о создании комиссии по этике: Непонятно, чем она будет заниматься

Серебряный призер Олимпийских игр в фигурном катании Илья Авербух прокомментировал идею создания в структуре ФФККР комиссии по этике.

«Пока не очень понятно, чем она будет заниматься, какие у нее будут функции. Я думаю, что этика - это всегда хорошо. В фигурном катании возникает множество спорных вопросов, спорт у нас индивидуальный. Нужен подход к каждому спортсмену.

В любом случае все споры нужно решать мирно и по-доброму. Думаю, что такая комиссия поможет разобраться в сложных ситуациях и выводить из конфликта», - приводит слова Авербуха «РИА Новости».

Напомним, ранее с инициативой создания подобного подразделения в ФФККР выступил ее президент Александр Горшков.