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Делегатов из России допустят к конгрессу ISU

Ранее совет отстранил фигуристов из России и Белоруссии от участия в международных турнирах.
05 июня 2022 13:43
автор: Александр Поволоцкий

Международный союз конькобежцев не будет отстранять российскую делегацию от участия в ближайшем конгрессе организации.

Ранее совет ISU собирался поставить этот вопрос до начала мероприятия. Российская делегация уже прибыла на конгресс в Пхукет.

«Совет решил, что не будет вносить предложение отстранить российских и белорусских делегатов от участия или выдвижения своей кандидатуры на выборах на конгрессе ISU 2022 года. Совет согласился сохранить защитные меры, обеспечивающие безопасность и честность международных соревнований по фигурному катанию», - цитирует ТАСС текст заявления организации.

Добавим, что на конгрессе рассмотрят ряд вопросов, связанных с изменениями в правилах фигурного катания, в том числе повышение минимального возраста для участия в соревнованиях до 17 лет.

источник: ТАСС
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