ISU испугался обращения России и Белоруссии в CAS и не поставил вопрос об их участии в конгрессе

В ISU не будут ставить вопрос об участии в предстоящем заседании конгресса организации России и Белоруссии, сообщает «РИА Новости».

Как отмечает «Профиль», подобные решения, равно как и исключения национальных федераций обеих стран из числа членов ISU, несут большие юридические риски. В частности Россия и Белоруссия могут обратиться с исками в CAS, который может вынести вердикт в их пользу.

Напомним, заседание конгресса ISU начнется 6 июня в тайском Пхукете.

Ранее ISU отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в международных соревнованиях под эгидой организации.