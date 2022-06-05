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Кацалапов рассказал, чем планирует заниматься в будущем

Фигурист планирует ставить программы себе и помогать другим
05 июня 2022 19:03
автор: Александр Шульгин

Олимпийский чемпион Пекина в фигурном катании Никита Кацалапов признался, что хотел бы сам ставить себе программы, а также помогать с этим другим фигуристам.

«Обожаю время, когда мы начинаем ставить новые программы. Включается музыка, Александр Вячеславович Жулин что-то показывает, я тут же подхватываю, вливаюсь в образ, и мы начинаем творить.

В будущем обязательно хочу поставить программы не только для себя, но и для других. Мне кажется, это прямо мое», - написал фигурист в своих соцсетях.

Напомним, Кацалапов выступает в танцевальном дуэте с Викторией Синициной. Пара завоевала золото Олимпиады в столице Китая в командном первенстве.

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