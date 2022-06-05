Плющенко госпитализирован в Санкт-Петербурге из-за проблем с сердцем, ему стало плохо

Двукратный олимпийский чемпион в фигурном катании Евгений Плющенко госпитализирован в Санкт-Петербурге.
Как сообщает телеканал НТВ, прославленному спортсмену стало плохо во время модного показа детской одежды, он пожаловался га боли в сердце.
Не дожидаясь скорой помощи, было принято решение отправить Евгения в больницу на такси.
Напомним, что ранее во время выступления на шоу Плющенко травму головы получил участник Олимпийских игр в Пекине Евгений Семененко, не справившийся с четверным прыжком и сильно ударившийся головой о лед.
источник: НТВ