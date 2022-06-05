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«Fake News». Плющенко отреагировал на слухи о своей госпитализации

О том, что тренеру и продюсеру стало плохо, сообщило федеральное телевидение
05 июня 2022 22:43
автор: Александр Шульгин

Двукратный олимпийский чемпион в фигурном катании Евгений Плющенко опроверг слухи о своей госпитализации.

«Друзья, мне СМИ оборвали телефон! Показ был 1 июня и в Москве. Вчера я три раза откатался на моем шоу в Губкине и поставил свой личный рекорд, прыгнув 15 бедуинских. А сегодня отыграл в хоккей три часа. Где ваша журналистская элементарная логика?!

PS: Да, еще, у меня большой автопарк машин. Я уже лет 20 как не езжу на такси. Вызывает удивление, что эти сплетни пускают в самый разгар моего тура! Зачем? Fake News!», - написал Евгений в своих соцсетях.

Напомним, ранее в телевизионных СМИ появилась информация о том, что прославленному спортсмену стало плохо во время модного показа детской одежды, он пожаловался га боли в сердце.

Не дожидаясь скорой помощи, было принято решение отправить Евгения в больницу на такси.

Напомним, что ранее во время выступления на шоу Плющенко травму головы получил участник Олимпийских игр в Пекине Евгений Семененко, не справившийся с четверным прыжком и сильно ударившийся головой о лед.

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