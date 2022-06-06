В ISU отклонили предложение Украины отстранить российских делегатов от участия в конгрессе и выборах

Сегодня, 6 июня, стало известно о том, что Международный союз конькобежцев (ISU) выступил против отстранения отстранения России от участия в конгрессе и выборах организации.

Как сообщает ТАСС, вопрос об отстранении российских представителей был поднят на обсуждение украинской стороной. Отмечается, что окончательное решение принималось по итогам тайного голосования – 55 членов конгресса не поддержали отстранение России, 48 – поддержали, а еще 13 воздержались от голосования.

Напомним, что 58-й конгресс ISU проходит в Пхукете (Таиланд) с 6 по 10 июня. Ранее сообщалось, что на мероприятии рассмотрят ряд вопросов, связанных с изменениями в правилах фигурного катания, в том числе повышение минимального возраста для участия в соревнованиях до 17 лет.