Роднина заявила, что не ждет допуска России к международным соревнованиям по окончании конгресса ISU

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина оценила появившуюся новость о том, что Международный союз конькобежцев (ISU) выступил против отстранения России от участия в конгрессе и выборах организации.

Отметим, что вопрос об исключении российских делегатов был поднят на обсуждение представителями Украины. По итогам тайного голосования 55 членов конгресса не поддержали отстранение России, 48 – поддержали, а еще 13 воздержались от голосования.

– Слава богу, конечно, что нас допустили до конгресса, выборов. Но, учитывая, что Россия занимает ведущее положение в фигурном катании, не иметь возможности отстаивать свои позиции в техническом, судейском направлении – это было бы неправильно. Но я не жду того, что после этого нас допустят до соревнований, – цитирует Роднину «Чемпионат».

Напомним, что в данный момент согласно февральским рекомендациям МОК российские фигуристы отстранены от участия в международных соревнованиях. По этой причине россияне вынуждены были пропустить чемпионат мира в Монпелье.