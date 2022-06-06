Кацалапов сделал предложение своей партнерше Синицыной (фото)

Двукратный олимпийский чемпион в командных первенствах по фигурному катанию Никита Кацалапов сделал предложение руки и сердца своей партнерше Виктории Синицыной.

По словам 30-летнего спортсмена, предложение было сделано 22 мая этого года во время их совместного отпуска. Отмечается, что Виктория ответила ему согласием.

– Она сказала «да»! Я долго об этом мечтал. Кольцо приготовил заранее, долго носил его с собой и ждал тот самый момент. Получилось даже лучше. И я безумно счастлив! Мы безумно счастливы, – написал Кацалапов в своих соцсетях.

Напомним, что Кацалапов и Синицына выступает в паре с 2014 года. За это время они стали двукратными чемпионами Европы. Также на счету спортсменов, выступающих в танцах на льду, золото и серебро чемпионатов мира, а также победа в личных соревнованиях на Олимпиаде в Пекине.