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Кацалапов сделал предложение своей партнерше Синицыной (фото)

Российские фигуристы выступают в паре с 2014 года.
06 июня 2022 12:56
автор: Владислав Корегин

Двукратный олимпийский чемпион в командных первенствах по фигурному катанию Никита Кацалапов сделал предложение руки и сердца своей партнерше Виктории Синицыной.

По словам 30-летнего спортсмена, предложение было сделано 22 мая этого года во время их совместного отпуска. Отмечается, что Виктория ответила ему согласием.

– Она сказала «да»! Я долго об этом мечтал. Кольцо приготовил заранее, долго носил его с собой и ждал тот самый момент. Получилось даже лучше. И я безумно счастлив! Мы безумно счастливы, – написал Кацалапов в своих соцсетях.

Напомним, что Кацалапов и Синицына выступает в паре с 2014 года. За это время они стали двукратными чемпионами Европы. Также на счету спортсменов, выступающих в танцах на льду, золото и серебро чемпионатов мира, а также победа в личных соревнованиях на Олимпиаде в Пекине.

источник: «Советский спорт»
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