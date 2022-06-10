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Трусова рассказала, как начала встречаться с Кондратюком

Фигуристы не скрывают свои отношения.
10 июня 2022 10:35
автор: Максим Скороходов

Российская фигуристка Александра Трусова рассказала, как стала встречаться со своим коллегой по спорту Марком Кондратюком.

«Просто из-за того, что я решила, что могу заниматься чем-то помимо фигурного катания, у меня появилось немного новая жизнь, я стала пробовать, начала общаться со многими людьми, включая Марка. Мы еще на Олимпиаде гуляли все вместе, было очень интересно, просто общались, и так получилось», - приводит слова фигуристки «Матч ТВ».

Речи идет об Олимпийских играх в Пекине, где Трусова завоевала серебряную медаль в личном турнире одиночниц, а Кондратюк победил в составе сборной России в командном турнире.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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