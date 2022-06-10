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Туктамышева призналась, что хочет выучить четверные прыжки

Фигуристка полна решимости доказать самой себе, что способна выполнять элементы любой сложности
10 июня 2022 23:01
автор: Александр Шульгин

Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева заявила, что планирует выполнить сразу несколько четверных прыжков.

«Я хочу выучить еще четверные. Хочу их прыгать, перебороть свой страх. Хочу попробовать вкрутиться в лутц, сделать сальхов, стабильно прыгать тулуп. Если на сборе в Армении я в плохом, немного расслабленном состоянии смогла прыгнуть тулуп, то возможны и другие четверные», - приводит слова фигуристки пресс-служа ФФККР.

Напомним, помимо золотой награды мирового первенства 2015 года, Елизавета также имеет серебряную медаль чемпионата планеты 2021 года.

Спортсменке не удалось отобраться на Олимпийские игры в Пекине в связи с низкими результатами, показанными на чемпионате России, который являлся отборочным стартом для завоевания путевки в Пекин.

источник: Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР)
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