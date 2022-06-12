В ВАДА сообщили, что решение по делу Валиевой может быть вынесено позднее августа

Генеральный директор Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Оливье Ниггли ответил на вопрос о том, будет ли завершено расследование по делу российской фигуристки Камилы Валиевой в начале августа.

Напомним, что в декабре прошлого года 16-летняя спортсменка сдала на чемпионате России положительную допинг-пробу на триметазедин, о чем стало известно во время Олимпиады в Пекине.

– Это не является жестким дедлайном. По некоторым процедурным причинам иногда на расследование может понадобиться больше времени, – цитирует Ниггли ESPN.

Добавим, что до завершения расследования, которое ведет РУСАДА, все результаты Валиевой на Олимпиаде в Пекине являются предварительными.