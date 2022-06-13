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Плющенко высказался о повышении возрастного ценза в фигурном катании

Конгресс ISU принял решение повысить минимальный возраст участников взрослых соревнований.
13 июня 2022 17:48

Известный тренер Евгений Плющенко высказался о поднятии возрастного ценза в фигурном катании.

«Очень здорово, что ISU поднял возрастной ценз, потому что у нас в 15 лет девочки заканчивают, а где борьба, превозмогания? Конечно, девочки прибавляют в весе, росте, а если это преодолевать?», - приводит слова Плющенко «Матч ТВ».

Напомним, решение о повышении минимального возраста спортсменов для участия во взрослых соревнованиях было принято на заседании конгресса ISU, который проходит в эти дни в тайском Пхукете.

Ранее стало известно о том, что представители России были допущены до участия в заседании, однако отстранение отечественных фигуристов от международных соревнований продлено до дальнейшего уведомления.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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