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Михаил Коляда: Понимал, что после коронавируса прокататься на максимуме на ОИ в Пекине нереально

На счету спортсмена серебряная медаль Олимпийских игр-2018 в командных соревнованиях.
14 июня 2022 16:30
автор: Александр Поволоцкий

Российский фигурист Михаил Коляда рассказал, почему был вынужден пропустить Олимпийские игры 2022 года в Пекине.

Напомним, что у 27-летнего спортсмена был выявлен коронавирус. Вместо него национальную команду на Играх представил Евгений Семененко.

«Дней 40 у меня были положительные тесты, хотя сдавал в разных лабораториях, на разном оборудовании, после болезни я почти месяц не катался, слабость долго ощущалась. В Саранске вышел на лед и будто все с нуля, а в Пекине нужно было выступать на главном старте четырехлетия, и я понимал, что при любом раскладе после болезни подготовиться за короткий срок и прокататься на максимуме нереально», - приводит слова Коляды официальный сайт ФФККР.

Добавим, что Михаил является трехкратным чемпионом России.

источник: Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР)
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