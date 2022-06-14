Михаил Коляда: Понимал, что после коронавируса прокататься на максимуме на ОИ в Пекине нереально

Российский фигурист Михаил Коляда рассказал, почему был вынужден пропустить Олимпийские игры 2022 года в Пекине.

Напомним, что у 27-летнего спортсмена был выявлен коронавирус. Вместо него национальную команду на Играх представил Евгений Семененко.

«Дней 40 у меня были положительные тесты, хотя сдавал в разных лабораториях, на разном оборудовании, после болезни я почти месяц не катался, слабость долго ощущалась. В Саранске вышел на лед и будто все с нуля, а в Пекине нужно было выступать на главном старте четырехлетия, и я понимал, что при любом раскладе после болезни подготовиться за короткий срок и прокататься на максимуме нереально», - приводит слова Коляды официальный сайт ФФККР.

Добавим, что Михаил является трехкратным чемпионом России.