Министр спорта Татарстана прокомментировал отношения Загитовой с Воронковым

Министр спорта Татарстана прокомментировал информацию об отношениях фигуристки Алины Загитовой и нападающего «Ак Барса» Дмитрия Воронкова.

Ранее олимпийская чемпионка посетила в Москве чемпионат ФХР по хоккею в формате «3 на 3», в котором принимал участие 21-летний спортсмен.

«Дай бог, у них получится. Любовь побеждает все. Насколько я знаю, официально об отношениях ребята не заявляли, об этом писали только в СМИ. Это великолепные спортсмены, имеющие отношение к Татарстану», – цитирует Владимира Леонова телеканал «Матч ТВ».

Добавим, что сборная Казани завершила выступление на турнире на стадии четвертьфинала.