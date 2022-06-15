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Алексей Мишин: Федерация имеет право не объяснять появление Самодуровой в тренерский штаб сборной

Список специалистов опубликован на сайте Минспорта.
15 июня 2022 20:00
автор: Александр Поволоцкий

Заслуженный тренер России Алексей Мишин отреагировал на появление Софьи Самодуровой в тренерский состав национальной команды по фигурному катанию.

Напомним, что 19-летняя спортсменка объявила о завершении карьеры в апреле. В новом сезоне Софья станет тренером сборной России.

«Когда Российский футбольный союз назначает тренера сборной команды, им не приходится что-то объяснять, доказывать, приводить какие-то рейтинги. Наша федерация имеет такое же право. Гарантирована ли Соне успешная тренерская карьера? Не знаю, но надежда у меня есть», - цитирует ТАСС Мишина.

Добавим, что в 2019 году Самодурова стала победительницей чемпионата Европы. Всю карьеру она тренировалась под руководством Мишина.

источник: ТАСС
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