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Александра Трусова призналась, что ей очень нравится популярность

Фигуристка старается уделить внимание каждому болельщику.
16 июня 2022 19:49

Российская фигуристка Александра Трусова призналась, что ей нравится быть популярной.

Я вообще очень люблю, когда меня узнают, нравится эта популярность. Но есть некоторые моменты, когда это проявляется слишком сильно. Например, мне не нравится, когда ко мне подходят в самолетах или аэропортах», - приводит слова Александры Sport24.

Напомним, что в данный момент Трусова занимает второе место в мировом общем зачете среди женщин-одиночниц, уступая лишь своей соотечественнице Анне Щербаковой.

На прошедшей Олимпиаде в Пекине фигуристка завоевала серебряную медаль. Также на ее счету бронза чемпионата мира-2021.

источник: Sport24.ru
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