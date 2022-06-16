Трусова рассказала, рассматривала ли она смену российского гражданства

Российская фигуристка Александра Трусова заявила, что не собирается менять спортивное гражданство на фоне отстранения отечественных спортсменов от международных соревнований из-за политической ситуации в мире.
«Нет, не рассматриваю», - приводит слова Sport24.
Напомним, что в данный момент Трусова занимает второе место в мировом общем зачете среди женщин-одиночниц, уступая лишь своей соотечественнице Анне Щербаковой.
На прошедшей Олимпиаде в Пекине фигуристка завоевала серебряную медаль. Также на ее счету бронза чемпионата мира-2021.
источник: Sport24.ru