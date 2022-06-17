ФФККР считает, что увеличение возрастного ценза усилит давление на ментальное здоровье детей

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган назвал негативные последствия увеличения возрастного ценза.

С сезона-2023/24 он составит 16 лет, а через год – 17.

«Это еще более усилит давление на ментальное здоровье детей — у юниоров будет более жесткая конкуренция, поскольку их будет больше. Они столпятся на своем уровне. И теперь нам надо продумать, как добавить в те возрастные слои соревнований, иначе будет действительно толпа детей», - цитирует Когана RT, ссылаясь на «РИА Новости».

Решение о повышении возрастного ценза было принято 7 июня на конгрессе Международного союза конькобежцев, который прошел в тайском Пхукете.

Добавим, что в данный момент минимальный возраст участников во взрослых турнирах составляет 15 лет.