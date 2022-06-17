Евгения Тарасова вышла замуж за Федора Климова

Евгения Тарасова объявила, что вышла замуж Федора Климова.

Напомним, что оба спортсмена являются фигуристами-парниками.

Евгения Тарасова выступает вместе с Владимиром Морозовым, пара является двукратными чемпионами Европы, а также обладателями двух комплектов серебряных медалей, один - за командное первенство в Пхенчхане, а второй - за индивидуальный турнир в Пекине.

Федор Климов был напарником Ксении Столбовой, данный дуэт выиграл на Олимпиаде в Сочи золото в команде и завоевал серебро в индивидуальном турнире, проиграв своим соотечественникам Татьяне Волосожар и Максиму Транькову.

После завершения спортивной карьеры Климов стал тренером.