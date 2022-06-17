Анна Щербакова осталась на первом месте в обновленном рейтинге ISU

Сегодня, 17 июня, пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU) опубликовала обновленный список женского одиночного катания.

Отметим, что лидером рейтинга по-прежнему является россиянка Анна Щербакова, в активе которой 3065 набранных очков. На прошедшей Олимпиаде в Пекине 18-летняя спортсменка завоевала золотую медаль.

Второе идет представительница Японии Каори Сакамото (2613). В марте этого года он стала чемпионкой мира во французском Монпелье. Тройку лучших замкнула Луна Хендрикс (2436) из Бельгии.

Добавим, что на четвертой и пятой строчках располагаются две россиянки, а именно Александра Трусова (2410) и Камила Валиева (1975) соответственно.