«Я дома, в больницу ходила ранее». Тарасова опровергла свою госпитализацию

Тренер множества олимпийских чемпионов Татьяна Тарасова опровергла свою госпитализацию.

Напомним, что ранее Sport24.ru, ссылаясь на Тарасову, сообщил о том, что 75-летний тренер была внепланово госпитализирована.

«Я сейчас дома на даче. Я в больницу ходила ранее. Но сейчас я дома. Но спасибо за беспокойство о моем здоровье», - в этот раз слова Тарасовой приводит «РИА Новости».

Добавим, что в прошлом декабре Татьяна Анатольевна уже ложилась в больницу. Тогда причиной госпитализации специалиста называли высокое давление.