Вайцеховская считает, что Трусова заслуживала победы на Олимпиаде-2022 в Пекине

Олимпийская чемпионка и журналистка Елена Вайцеховская считает, что российская фигуристка Александра Трусова заслуживала золотой медали на Играх-2022 в Пекине.

«Она, безусловно, ее заслуживала больше, чем кто угодно другой. Заслуживала, но не добилась - так бывает. Разные вещи, кстати. И уж чего Саша точно не заслужила, так это нынешних комментариев в свой адрес», - приводит слова Вайцеховской RT.

Напомним, что Трусова заняла второе место на Олимпиаде в Китае. Победу одержала еще одна россиянка Анна Щербакова. Их соотечественница Камила Валиева расположилась на четвертой позиции, неудачно исполнив произвольную программу.