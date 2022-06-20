Жулин допустил, что Пападакис и Сизерон окончательно завершат карьеру

Тренер по фигурному катанию Александр Жулин отреагировал на информацию о том, что французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон приняли решение приостановить карьеру. Они пропустят сезон-2022/23.

«Допускаю ли, что вообще не вернутся в фигурное катание? Вполне допускаю. Могут найти себе какое-нибудь дело по душе. Может, будут в шоу кататься», - приводит словаа Жулина «Чемпионат».

Отметим, что Пападакис и Сизерон являются олимпийским чемпионами, пятикратными чемпионами мира, пятикратными победителями европейского первенства, семикратными чемпионами Франции, а также двукратными победителями финала Гран-при.