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Жулин допустил, что Пападакис и Сизерон окончательно завершат карьеру

Ранее французские фигуристы объявили, что пропустят сезон-2022/23.
20 июня 2022 13:11

Тренер по фигурному катанию Александр Жулин отреагировал на информацию о том, что французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон приняли решение приостановить карьеру. Они пропустят сезон-2022/23.

«Допускаю ли, что вообще не вернутся в фигурное катание? Вполне допускаю. Могут найти себе какое-нибудь дело по душе. Может, будут в шоу кататься», - приводит словаа Жулина «Чемпионат».

Отметим, что Пападакис и Сизерон являются олимпийским чемпионами, пятикратными чемпионами мира, пятикратными победителями европейского первенства, семикратными чемпионами Франции, а также двукратными победителями финала Гран-при.

источник: Чемпионат.com
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