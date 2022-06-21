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РУСАДА не будет предлагать ВАДА исключить триметазидин из списка запрещенных препаратов

Именно на данном веществе попалась Валиева.
РУСАДА не будет предлагать ВАДА исключить триметазидин из списка запрещенных препаратов
21 июня 2022 14:12
автор: Максим Скороходов
автор фото: Телеграм-канал Камилы Валиевой

Начальник отдела науки РУСАДА Анна Кондакова заявила, что агентство не будет просить ВАДА исключить триметазидин из списка запрещенных препаратов.

«Таких планов нет», - приводит слова Кондаковой Sport24.ru.

Напомним, что именно на триметазидин сдала положительную допинг-пробу российская фигуристка Камила Валиева. Препарат был найдет на чемпионате России. Об этом стало известно по ходу Олимпиады в Пекине из-за чего результаты Валиевой на ней, включая победу сборной России на командном турнире, являются предварительными.

источник: Sport24.ru
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РУСАДА не будет предлагать ВАДА исключить триметазидин из списка запрещенных препаратов
РУСАДА не будет предлагать ВАДА исключить триметазидин из списка запрещенных препаратов
Именно на данном веществе попалась Валиева.
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