РУСАДА не будет предлагать ВАДА исключить триметазидин из списка запрещенных препаратов

Начальник отдела науки РУСАДА Анна Кондакова заявила, что агентство не будет просить ВАДА исключить триметазидин из списка запрещенных препаратов.

«Таких планов нет», - приводит слова Кондаковой Sport24.ru.

Напомним, что именно на триметазидин сдала положительную допинг-пробу российская фигуристка Камила Валиева. Препарат был найдет на чемпионате России. Об этом стало известно по ходу Олимпиады в Пекине из-за чего результаты Валиевой на ней, включая победу сборной России на командном турнире, являются предварительными.