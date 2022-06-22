Загитова - о бое против Батыргазиева: Мне интересно изучать границы своих возможностей

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова поделилась ожиданиями от предстоящего поединка с победителем Игр Альбертом Батыргазиевым.

«Мне интересно изучать границы своих возможностей и пробовать что-то новое! Бокс - как раз тот вид спорта, который дает ощущение прыжка в ледяную прорубь, и я очень рада, что Департамент спорта создал подходящие для этого условия», - приводит слова Загитовой РИА Новости.

Бой стоится 25 июня в «Лужниках» в рамках Дня московского спорта, организованного Департаментом спорта города Москвы.

Напомним, что ранее другая фигуристка Александра Трусова выступила в соревнованиях по прыжкам в длину в рамках Недели легкой атлетики в Москве.