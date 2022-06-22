Промоутер – о бое Загитовой и Бузовой: Переговоры ведутся. Увидите, будет очень интересно

Известный промоутер Владимир Хрюнов хочет устроить боксерский поединок между российской фигуристкой Алиной Загитовой и певицей Ольгой Бузовой.

«В данный момент обсуждаем именно бой Загитовой с Бузовой. Ведем переговоры с командами. И думаю, мы вас очень сильно удивим.

Не смущает ли, что это женский бокс? Работая со мной, 11 человек стали чемпионами мира и пять стали миллионерами в долларах. Увидите, будет очень интересно», – цитирует Хрюнова RT.

Ранее сообщалось, что 20-летняя Загитова проведет выставочный поединок с олимпийским чемпионом по боксу Альбертом Батыргазиевым. Встреча состоится 25 июня в «Лужниках».