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Промоутер – о бое Загитовой и Бузовой: Новости появятся на следующей неделе

Владимир Хрюнов хочет свести девушек на боксерском ринге.
22 июня 2022 17:40
автор: Артур Гичунцев

Известный промоутер Владимир Хрюнов высказался об организации поединка между российской фигуристкой Алиной Загитовой и певицей Ольгой Бузовой.

«Считаю, что Алина Загитова уже многое сделала в спорте. И в состоянии генерировать интерес к любому своему поединку вне зависимости от соперника.

Сейчас изучаем ее график. Она же очень сильно занята в ледовых шоу Татьяны Навки. Связывались с представителями команды. Думаю, что новостей по поводу боя нужно ждать где-то в середине следующей недели», – цитирует Хрюнова RT.

Ранее сообщалось, что 20-летняя Загитова проведет выставочный поединок с олимпийским чемпионом по боксу Альбертом Батыргазиевым. Встреча состоится 25 июня в «Лужниках».

источник: «RT на русском»
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