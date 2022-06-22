Промоутер – о бое Загитовой и Бузовой: Новости появятся на следующей неделе

Известный промоутер Владимир Хрюнов высказался об организации поединка между российской фигуристкой Алиной Загитовой и певицей Ольгой Бузовой.

«Считаю, что Алина Загитова уже многое сделала в спорте. И в состоянии генерировать интерес к любому своему поединку вне зависимости от соперника.

Сейчас изучаем ее график. Она же очень сильно занята в ледовых шоу Татьяны Навки. Связывались с представителями команды. Думаю, что новостей по поводу боя нужно ждать где-то в середине следующей недели», – цитирует Хрюнова RT.

Ранее сообщалось, что 20-летняя Загитова проведет выставочный поединок с олимпийским чемпионом по боксу Альбертом Батыргазиевым. Встреча состоится 25 июня в «Лужниках».