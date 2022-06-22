Роднина – о бое Загитовой с профессиональным боксером: Ее мало волнует спорт. Речь идет о самопиаре

25 июня российская фигуристка Алина Загитова дебютирует на боксерском ринге. 20-летняя ученица Этери Тутберидзе проведет бой с олимпийским чемпионом Альбертом Батыргазиевым.

Многие спортсмены негативно восприняли эту новость. Среди них оказалась трехкратная олимпийская чемпионка, а ныне депутат Госдумы РФ Ирина Роднина.

«Я думаю, что Загитову и ее менеджеров вообще мало волнует спорт и привлечение внимание к спорту таким образом. Здесь речь идет исключительно про самопиар.

Буду ли я смотреть этот поединок? Я что, больная, что ли? Я на такое, конечно, смотреть не собираюсь», – заявила Роднина, чьи слова приводит Sport24.ru.