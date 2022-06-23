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Загитова с пониманием отнеслась к решению Батыргазиева отказаться от боя с ней

Боксер сослался на повреждение.
23 июня 2022 16:52

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова отреагировала на отказ победителя Игр, боксера Альберта Батыргазиева от выставочного поединка с ней.

«Жаль, что ему пришлось самоустраниться еще до выхода на ринг со мной, но как профессионал профессионала я его прекрасно понимаю. Порой лучше отступить и поберечь себя, чтобы потом добиться гораздо большего», - приводит слова Загитовой РИА Новости.

Отметим, что после отказа Батыргазиева стало известен соперник Загитовой, с которым она 25 июня проведет боксёрский спарринг. Им стал двукратный олимпийский чемпион по боксу 48-летний Олег Саитов.

источник: «РИА Новости»
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