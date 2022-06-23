Авербух назвал глупостью решение ISU убрать россиян из галереи чемпионов ОИ-2022

Хореограф и тренер Илья Авербух прокомментировал решение Международного союза конькобежцев (ISU) убрать российских фигуристов из галереи чемпионов Олимпиады-2022.

«Это, конечно, вершина глупости, по-другому я назвать это не могу. Вклад советского и российского фигурного катания в мир фигурного катания, в том числе и становление ISU, переоценить невозможно», - приводит слова Авербуха ТАСС.

В галерее не нашлось места россиянке Анне Щербаковой, победившей в женском одиночном катании, а также ISU не разместил фото сборной России, которая стала олимпийскими чемпионами в командном турнире.

Напомним, что ранее ISU принял решение отстранить российских и белорусских фигуристов от участия в турнирах под своей эгидой из-за политической ситуации в мире. Таким образом, сборная России пропустила чемпионат мира во французском Монпелье и мировое первенство среди юниоров в эстонском Таллине.