Лайшев - о решении ISU: Истинное лицо Запада. Все их слова о толерантности - помойка

Президент центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев прокомментировал решение Международного союза конькобежцев (ISU) убрать россиян из галереи победителей Игр-2022.

«Мне даже это нравится, потому что мы увидели истинное лицо Запада. Все их слова о толерантности, демократии, яйца выеденного не стоят, это помойка», - приводит слова Лайшева Metaratings.ru.

В галерее не нашлось места россиянке Анне Щербаковой, победившей в женском одиночном катании, а также ISU не разместил фото сборной России, которая стала олимпийскими чемпионами в командном турнире.

Напомним, что ранее ISU принял решение отстранить российских и белорусских фигуристов от участия в турнирах под своей эгидой из-за политической ситуации в мире. Таким образом, сборная России пропустила чемпионат мира во французском Монпелье и мировое первенство среди юниоров в эстонском Таллине.